Corona zorgt voor agressie tussen Zeeuwen en Belgen: 'Kut-Hollander, rot op naar je eigen land’

Delta Ride for the Roses wordt jaar uitgesteld vanwege coronacri­sis

16:20 TERNEUZEN - De Delta Ride for the Roses gaat dit jaar niet door. Hij zou op zaterdag 13 juni worden verreden vanuit Goes en Terneuzen, maar vanwege de strikte maatregelen in verband met het coronavirus is de toertocht verschoven naar zaterdag 12 juni 2021.