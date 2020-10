Corona rukt op in Zeeuwse verpleeghuizen, zes mensen overleden

Terneuzen­se Nieuw-Zeelander prijst harde aanpak coronacri­sis in zijn land, ‘maar schrap strenge regels dan ook als het voorbij is’

14 oktober KARAMEA - Als er een land is waar de coronapandemie stevig de kop is ingedrukt, is het Nieuw-Zeeland. De in Terneuzen geboren Sander de Vries (32) woont er. Hij is kritisch. ,,Het is terecht dat er strenge regels zijn ingevoerd, maar schrap ze dan ook als het voorbij is.”