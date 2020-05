Corona houdt juf Hanneke thuis: 'Ik heb een prachtberoep, maar het moet wel veilig zijn’

Oplossing in de maak voor gebrek aan wagenbouw­plaat­sen: Klooster­zan­de moet eigen carnavals­loods krijgen

17:40 KLOOSTERZANDE - Kloosterzande moet een eigen carnavalsloods krijgen: er is een oplossing in de maak voor het nijpende gebrek aan wagenbouwplaatsen in de gemeente Hulst.