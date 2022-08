Cor Fondse verlaat Breskens met zijn Lucky Lobster: ‘Ik dacht: wat doe ik hier nog?’

eens een zeeuw ‘Mijn leven heeft twee delen: een voor de emigratie en een erna’

Al 28 jaar woont Margo Verveer (61) aan de andere kant van de wereld in Nieuw-Zeeland. Samen met haar man Emiel vertrok ze in 1994 uit Nederland. Ze vestigden zich in Kaimiro, Taranaki. Eens in de drie jaar komt ze een aantal weken terug naar Zonnemaire om vrienden en familie te zien.

25 augustus