Controle rondom Westerscheldetunnel leidt tot 37 maatregelen

De controle werd in de ochtend gestart. Aan beide kanten van de Westerscheldetunnel waren motoragenten aan het posten. Zij controleerden of alles in orde was. Dit bleek bij 37 voertuigen niet het geval te zijn. Zo was er onder andere sprake van overbelading, een onverzekerd voertuig en kentekenplaten die er niet op zaten of zelfs helemaal afwezig waren. Deze bestuurders werden naar een controleplek bij Hoek geleid.