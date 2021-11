Controle bij de kleedkamer van VV Kloetinge, maar: we laten een meisje niet in de bosjes plassen

De Tweede Kamer mag afgelopen week een stokje hebben gestoken voor de verplichting om een vaccinatie- of testbewijs te tonen bij buitensportlocaties, voor verenigingen is het daardoor niet makkelijker geworden. Mochten bezoekers die ongevaccineerd of ongetest zijn tot nu toe de kantine niet in, nu zijn ook kleedkamers en toiletten verboden terrein. Als de Zeeuwse voetbalverenigingen al controleren, doen ze dat zaterdag aan de poort, waar mensen met een geldige QR-code een stempel of een polsbandje krijgen. Op de kleedkamers is vrijwel geen toezicht. VV Kloetinge is de uitzondering. Daar staat Aziz.