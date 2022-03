Contouren nieuwe coalitie Sluis steeds duidelijker: Sluis Lokaal, VVD en PvdA lijken het te gaan doen

Een lintje voor Giel van Boom, de man die van zijn kleine teen tot de laatste haar op zijn hoofd ‘Hoek’ is

TERNEUZEN - In de aanhef hiervoor ziet u het woordje ‘Terneuzen’. Dat hoort zo, omdat Giel van Boom dinsdagavond een koninklijk lintje kreeg in de raadszaal in Terneuzen. Maar eigenlijk hoort er ‘HOEK’ te staan. Want Giel van Boom is Hoek. Van zijn kleine teen tot het laatste haartje dat nog op zijn bol staat.

29 maart