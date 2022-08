Contant betalen moet altijd mogelijk zijn

Overleden Charmayne (28) in tv-docu Break Free nog één keer ‘de wereld over’

VLISSINGEN - Een droomreis over de wereld kende voor de Vlissingse Charmayne Holslag in 2019 een tragisch einde. Ze overleed op 28-jarige leeftijd in Vietnam. De veelgeprezen televisieserie Break Free maakte een documentaire over haar leven. ,,Char zou dit heel mooi hebben gevonden.’’

23 augustus