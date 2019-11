Concert at Sea vrijwel uitverkocht

Gedwongen verhuizing is grootste nachtmer­rie voor Palazzoli­huis Hulst

14:15 HULST - De toekomst van stichting Palazzoli, het opvanghuis voor kankerpatiënten en hun naasten in Hulst, is onzeker. Volgens voorzitter Paul Mangnus zijn de gevolgen van de gedwongen verhuizing uit het ’s-Landshuis immens. ,,Wij vechten om te overleven. Er is een nachtmerrie-scenario ontstaan.”