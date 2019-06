Concert at Sea is voorbereid op de hitte

Het is al gebruikelijk dat er gratis water op het terrein verkrijgbaar is. ,,We hebben er een paar extra punten bijgezet vanwege de warmte", zegt festivaldirecteur Lesley Grieten. Bezoekers kunnen een lege fles meenemen om die steeds te vullen. Zelf drinken meenemen is niet toegestaan.

,,Verder gaan we waarschijnlijk het asfalt koelen met water voordat we opengegaan. Dat wil ook wel helpen", zegt Grieten. ,,Wij hebben verder het voordeel dat de diverse podia voor behoorlijk wat schaduw zorgen.”

Zonnebrandcrème

Festivalgangers worden regelmatig opgeroepen zich goed in te smeren. Het meenemen van zonnebrandcrème (tot 200 milliliter) is toegestaan. Wie dat vergeten is, kan crème kopen via een soort kauwgomballenautomaat. ,,Dat hebben we vorig jaar voor het eerst gedaan en dat bleek goed te werken.”