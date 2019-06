Concert At Sea door de lens van Johan: dag 2

Hulster wethouders gaan meer werken, ondanks kritische oppositie

10:46 HULST - ,,Natuurlijk hebben we dit verkeerd ingeschat, dat geef ik ruiterlijk toe. Maar wettelijk gezien hebben we er recht op en we hebben het nodig.” Dat zegt wethouder Jean-Paul Hageman van Hulst over de uitbreiding van het aantal werkuren voor de wethouders René Ruissen en Gino Depauw. De gemeenteraad gaat daar schoorvoetend mee akkoord.