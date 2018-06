Concert at Sea betreurt verkeersproblemen op eerste dag

RENESSE - Concert at Sea betreurt de grote verkeers- en fileproblemen donderdag rond het festival. Veel bezoekers stonden lang in de file, misten een deel van de optredens of keerden zelfs om.

,,We vinden het heel vervelend voor onze bezoekers", zegt festivaldirecteur Lesley Grieten. ,,Maar op een gegeven moment zijn er situaties die buiten je macht liggen en die je, als ze eenmaal gaande zijn, ook niet meer kunt oplossen. Het ging wel om 20.000 mensen die allemaal tegelijkertijd ergens willen zijn."

Verkeersinfarct

Donderdag was er sprake was een samenloop van omstandigheden. Rond Rotterdam was er sprake van een enorm verkeersinfarct. Ook waren er problemen bij de Heinenoordtunnel. Daardoor moesten mensen omrijden, terwijl er ook al veel woon-werkverkeer was.

Bovendien waren er donderdagavond naar verhouding veel meer mensen uit Zeeland dan gebruikelijk op het festival. Daardoor liep de parkeerruimte aan de zuidzijde van de Brouwersdam sneller vol. Mensen werden daarom naar het terrein aan de noordkant gedirigeerd. ,,Als het vol is, is het vol en dan moeten mensen van de ene parkeerplaats naar de andere, in een gebied waar het al druk is."

Pendelbussen

Bovendien kon het festival donderdag geen pendelbussen laten rijden, waardoor het extra druk op de weg was. ,,De N57 was niet afgesloten. Dan kun je daar ook niet op een veilige manier een busstation maken", aldus Grieten.

Voor vandaag en morgen verwacht Concert at Sea minder problemen. ,,Op deze dagen is de inloop ook veel gespreider en rijden er pendelbussen. Het zal zijn als de afgelopen jaren, omdat het recept bekend is. Als er geen vervelende externe dingen op de weg gebeuren, zou het gewoon weer op rolletjes moeten lopen."

Evalueren