Compliment voor Anqelique en Ferdinand: ‘Zij leggen basis voor Zeeland zonder discriminatie’

natuurjournaal Spring­staa­rten in de tuin: minuscule beestjes zijn van groot belang

Waarschijnlijk zijn er maar weinig lezers die wel eens een springstaart gezien hebben. Dat geldt zeker als we het hebben over bewuste waarnemingen. Want de meeste mensen zullen een springstaart, als ze die al tegen komen, geen tweede blik waardig keuren. En toch is dat jammer, want springstaarten zijn van buitengewoon belang voor de levensgemeenschap.

10 januari