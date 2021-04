Communies gaan van start, maar ouders twijfelen: ‘We willen Jordy hetzelfde feestje geven als zijn broertje maar dat kan niet’

open podium | video Peetman brengt tijdloze thema’s in een authentiek coun­try-jas­je

8:00 In Open Podium stellen we Zeeuwse muzikanten in alle leeftijden voor. En dat niet alleen; we geven ze de kans ook te laten zien en horen wat ze in hun mars hebben. In aflevering 11: singer-songwriter Peter Wisse uit Middelburg.