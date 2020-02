Commissaris Polman waarschuwde premier Rutte meermaals: ‘Let op, je pleegt contractbreuk’

,,We hebben na dinsdag twee keer contact gehad met Rutte en andere bewindslieden die hierbij betrokken zijn. Ik heb gezegd: ‘Let op, je pleegt contractbreuk'.”

Polman zei de premier ook gewezen te hebben op de afspraken, ook met de voorgaande kabinetten-Rutte, over versterkende maatregelen voor Zeeland. De commissaris wees op de imagoschade voor zowel Zeeland als sterke provincie als voor het kabinet als betrouwbare partner voor de regio's.

Polman zat in Buitenhof omdat vrijdag het kabinet besloot de mariniers niet naar Vlissingen te verplaatsen. Binnen het kabinet is nu de minister van Binnenlandse Zaken aangewezen als coördinator om de kwestie af te handelen. Het kabinet wil een ‘speciale gezant’ aanstellen om met Zeeland te overleggen welke maatregelen nodig zijn om het mislopen van de marinierskazerne goed te maken. Voordat deze adviseur aan het werk gaat wil Polman eerst een gesprek met het kabinet.

Vrijdag bleek dat in juli al de resultaten lagen van onderzoeken naar andere locaties voor de kazerne. In de maanden daarna ontkende de staatssecretaris tegenover Zeeland dat er naar andere plekken werd gekeken. ,,Het is gewoon bedriegen”, aldus Polman.