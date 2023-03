Collectief van VCK pakt opnieuw belangrijke punten

PORTRET Roald Jansen ziet adhd als zijn super­kracht: ‘En mijn vrouw Debbie, ik doe niets zonder haar’

Achttien uur op je benen voor een fotoshoot, de hele wereld over om een band te filmen: Roald Jansen draait zijn hand er niet voor om. Al trapt hij steeds vaker de rem in. Nergens is hij liever dan thuis, in ’s-Heer Arendskerke.