Cold case team hoopt op puzzelstukjes uit IJzendijke

Vorsterman van Oyenschool gaat dicht: kon de juf maar met ons mee...

15:27 AARDENBURG - Eigenlijk had de Vorsterman van Oyenschool in Aardenburg allang dicht moeten zijn. De basisschool had al een groot afscheidsfeest gegeven, toen het bestuur op verzoek van ouders alsnog besloot nog twee jaar open te blijven. Volgende week is het echt over en uit.