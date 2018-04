Coco Vroon treedt terug als bestuursvoorzitter rederij Vroon

Video Biblio­theek Hulst verhuist twee keer in een jaar: 'We kunnen straks een transport­band gebruiken'

12:56 HULST - Ga er maar aan staan. Een boek of 25.000 verhuizen van de bibliotheek in gemeenschapscentrum Den Dullaert in Hulst naar het tijdelijke onderkomen aan het 's-Gravenhofplein in het centrum. De medewerkers zijn er maandag aan begonnen en krijgen hulp van Dethon.