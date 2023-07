Coalitie gunt kleintjes in Staten Zeeland geen extra ondersteuning

Idee voor windmolens in de Wilhelmina­pol­der bij Goes stuit op tegenwind: ‘Mensen denken dat de pap al is gestort’

‘De Wilhelminapolder is één van de weinig plekken in Zeeland waar nog windmolens kunnen komen, zonder het landschap veel geweld aan te doen.’ Dat zegt directeur Teus Baars van Zeeuwind. De gemeente Goes krijgt van hem een veeg uit de pan.