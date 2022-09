Cindy mist haar onbezorgdheid: ‘Ik had hoogtevrees, maar ik sprong toch uit een vliegtuig’

Er gaan geen vijf minuten voorbij zonder dat Cindy Kooij uitbarst in een aanstekelijke schaterlach. Toch welt er juist een traan op als ze vertelt over wat ze het liefste doet, bijna dagelijks een duik in zee maken. In het koude water kan ze de wereld even vergeten. ,,Dat emotioneert me altijd. Een paar keer per week probeer ik in zee te springen, ook in de winter minstens één keer. Je gaat nu wel denken hoe vervuild is het met al die PFAS en zo, maar ik kan niet zonder het gelukstofje dat het mij brengt. Dat ijskoude water voelen. Het is echt vrijheid. De zee is sterker dan ik ben. Het overkomt mij en dat vind ik prettig. Dan denk ik: ‘Wat is het toch? Wat leg ik mezelf allemaal op? Waarom heb ik dat nodig, die kracht, om alles van me af te laten spoelen?’ Misschien voel ik mezelf soms wel een beetje ín een kooi zitten.” Meteen weer die lach, vanwege de verwijzing naar haar achternaam. ,,Ik heb het ook wel met hardlopen en sporten, maar het is niet zo machtig als de zee.”