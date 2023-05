Christine Hylkema interim-bestuurder bij CSW

VIERDE DIVISIE Kan Goes nog ticket voor nacompeti­tie bemachti­gen? ‘De wonderen zijn de wereld nog niet uit’

Veel beslissingen in de vierde divisie A zijn al gevallen. Kloetinge is de kampioen, terwijl Capelle en Odin’59 via de nacompetitie een kans krijgen om ook naar de derde divisie te gaan. Grote vraag op de slotdag is wie het laatste ticket voor de nacompetitie gaat veroveren.