ChristenUnie Terneuzen: ‘Gooi planten en struiken niet zomaar weg, maar gebruik ze nog een keer’

Struikroven is een manier om beplanting een nieuw leven te geven. De Stichting Struikroven begon als buurtinitiatief in Eindhoven, maar is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke club. De stichting redt groen uit voor-en achtertuinen en gemeenteplantsoenen, dat vanwege herstructurering anders op de grote groene hoop terecht zou komen. Samen met woningcorporaties, projectontwikkelaars en gemeenten kijkt de Stichting Struikroven of al deze planten elders nog kunnen worden hergebruikt.

Het groen krijgt een tweede leven in tuinen van omwonenden, op plekken in de openbare ruimte of in een ‘roverstuin’. Dat is een plek waar de planten kunnen wachten tot er een goed plekje is gevonden. Jan Ellen van de ChristenUnie is gecharmeerd van deze duurzame werkwijze. Hij spoort het college van burgemeester en wethouders aan om in actie te komen. Hij wil weten of Terneuzen bereid is om zowel bij eigen werk én in de particuliere sector het hergebruik van beplanting te promoten.