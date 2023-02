Chloé en Ricky openden de Hip Hop Avenue. 'Deze plek moet meer dan een dansschool worden!'

indebuurt.nlDe net geopende dansschool de Hip Hop Avenue valt, dankzij het New Yorkse metrobord, meteen op als je door de Sint Jacobsstraat loopt. Het is de nieuwe zaak van Chloé van der Hert en Ricky Sichtman (beiden 32 jaar). “Nu is het nog een dansschool en een atelier. Maar het moet veel meer dan dat worden!”

Chloé en Ricky verhuisden twee jaar geleden vanuit Rotterdam naar Vlissingen op zoek naar een betaalbaar huis. Toen ze dat eenmaal hadden gevonden ging Ricky aan de slag als ZZP’er in de bouwsector. Chloé ging als danslerares op scholen werken zodat de leerkrachten ontlast werden.”



“We merkten allebei dat we onze creativiteit niet kwijt konden in onze banen”, vertelt Ricky. “Toen we ook nog eens zagen hoeveel panden er in Vlissingen leegstaan, ontstond bij ons de drang om wat voor onszelf te beginnen.”



Uit die drang kwam uiteindelijk het idee om de Hip Hop Avenue te beginnen in de stad. “Toen we hierheen verhuisden, verbaasden we er ons dat er geen hiphop-community in Zeeland is. We wilden graag de jeugd met elkaar binden en een urban scene creëren in Vlissingen.” Na drie maanden hard werken is het pand af en klaar voor gebruik.

Gevormd door hiphop

Voor zowel Chloé als Ricky is hiphop erg belangrijk geweest in hun leven. “We wilden zoiets als dit opzetten omdat wij weten hoeveel het ons heeft opgeleverd”, vertelt Chloé. “Ik ben opgegroeid in Brabant en wist toen eigenlijk niet dat ik ook de creatieve kant op kon gaan. Op school ging ik in de richting van de bedrijfseconomie. Maar dat wilde ik eigenlijk niet. Toen ik in Rotterdam ging wonen, werd ik in de hiphop-cultuur ondergedompeld.”



“Daar leerde ik dat je ook door creatief te zijn mooie dingen kan bereiken, zoals een onderneming starten.. Mijn ervaringen hebben me veel goeds gebracht. Ik ben zelf ook van mening dat je met iets creatiefs bezig moet zijn om gezond te zijn”, zegt ze.

Positiviteit doorgeven

Die mindset willen Chloé en Ricky nu doorgeven via de dansschool en het atelier die in het pand zitten. “Aan de voorkant ga ik vanaf april vintage kleding verkopen en graffitikunst tentoonstellen, terwijl de dansschool aan de achterkant zit”, vertelt Ricky.



“Uiteindelijk moet het meer worden dan alleen een dansschool”, vult Chloé aan. “We willen een huis creëren voor jonge mensen die nog niet weten hoe ze hun toekomst zien. We proberen door middel van hiphop te laten zien dat je alles kan bereiken in het leven.”

Focussen op je ontwikkeling

Volgens Ricky hebben veel mensen een verkeerd beeld van hiphop. “Veel mensen denken meteen aan dure merkkleding, dikke auto’s en drillrap als je het over hiphop hebt. Maar dat is absoluut niet zo. De cultuur hangt juist de gedachte aan dat je hard moet werken als je iets op lange termijn wilt bereiken. Het is erg belangrijk dat je je eigen stijl ontwikkelt en niet iemand anders nadoet.”



“Uiteindelijk is het belangrijkste dat je op jezelf en je ontwikkeling focust. Natuurlijk zijn de shows gaaf en tof, maar dat is slechts een beloning voor het harde werk. Het pad naar de show toe is vaak veel toffer”, vindt Ricky. “Ik denk dat we daar in Nederland nog wat van kunnen leren. We zijn veel te resultaatgericht. Terwijl de ontwikkeling van iemand veel mooier is. Als ik bijvoorbeeld kijk waar ik zelf tien jaar geleden stond, en wat ik nu allemaal kan. Daar ben ik trots op.”

Ontmoetingsplek

Ricky en Chloé hopen door de dansschool en het atelier anderen te inspireren. “Ik denk dat het tegenwoordig heel moeilijk is om gelukkig te zijn”, vertelt Ricky. “Jongeren willen zoals de bekende artiesten zijn omdat ze denken dat zij het perfecte leven hebben. Maar uiteindelijk denk ik dat juist zij doodongelukkig zijn. Het zijn de verkeerde rolmodellen.”



“De Hip Hop Avenue moet naast de activiteiten ook een creatieve ontmoetingsplek worden. In de toekomst willen we workshops geven, rapbattles organiseren en andere activiteiten waarmee jongeren zich kunnen ontwikkelen. De hiphopscene in Nederland weet van ons initiatief”, vertelt Ricky. “Zo ben ik laatst een talentvolle producer tegengekomen die een boodschap in zijn muziek wil meegeven. Met die mensen willen we graag samenwerken!”



De Hip Hop Avenue is vanaf zaterdag 7 januari geopend aan de Sint Jacobsstraat 22. In het begin zal het voornamelijk gericht zijn op dansactiviteiten voor alle leeftijden. Maar als het aan Ricky en Chloé ligt, blijft het daar niet bij. “Voor nu gaan we hier aan iets bouwen, maar ik sluit niet uit dat we op een gegeven moment naar een grotere locatie moeten”, zegt Ricky.

