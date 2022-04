Chemiereus Synthomer neemt fabriek Eastman in Middelburg over

MIDDELBURG - Het Britse chemiebedrijf Synthomer neemt de vestiging van Eastman in Middelburg over. De 230 medewerkers van de chemische fabriek gaan over naar de nieuwe eigenaar.

Het Britse concern Synthomer, een grote speler op het gebied van lijmen en harsen, heeft alle onderdelen van Eastman op dit gebied gekocht. Daarmee is de ook de vestiging van Eastman in Middelburg omgevlagd. Symthomer telde in totaal voor de overname van de Eastman-divisie een miljard dollar neer.

Met de nieuwe eigenaar krijgt het Middelburgse chemiebedrijf opnieuw een andere naam. De vestiging begon in 1966 met de bouw van een fabriek voor het Amerikaanse chemiebedrijf Hercules. Dat maakte kunstharsen voor onder meer kleefstoffen in de textielindustrie en in kauwgom, lijmen en verven. Hoogtepunt was de bouw van een nieuwe harsdispersiefabriek in 1998. Hiermee kon Hercules water verwerkten in hars. Met deze fabriek werd Hercules de grootste in zijn soort ter wereld.

Twee jaar later nam het Amerikaanse Eastman Hercules over, en nu neemt Synthomer het stokje over. De Middelburgse fabriek produceert momenteel zo’n tachtig verschillende harsen, onder meer voor de productie van lijm, hygiëneproducten en autobanden. Het merendeel wordt geëxporteerd naar meer dan zeventig landen.

Algen en bamboe

Het ruim een eeuw oude Synthomer, waarvan de hoofdvestiging in Londen staat, is een wereldspeler op het gebied van van duurzame polymeeroplossingen. Een natuurlijk polymeer is bijvoorbeeld rubber. Duurzame polymeren zijn te maken uit onder meer algen, zetmeel, houtafval of bamboe. Ook afbreekbare plastics worden gemaakt uit plantaardige grondstoffen.