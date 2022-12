Chef-kok Syrco Bakker verlaat na twaalf jaar twee sterren restaurant Pure C in Cadzand-Bad

Chef Syrco Bakker verlaat het twee Michelin-sterren gekroonde restaurant Pure C in Cadzand-Bad. Jeffrey Laarberg van Le Pristine in Antwerpen neemt zijn functie over.

Dat meldt een persverklaring van Bakker en eigenaar Sergio Herman. Bakker zwaaide twaalf jaar de scepter in Pure C. Hij kookte het restaurant naar twee Michelin-sterren. Hij wil volgend voorjaar een andere weg inslaan. Wat hij precies gaat doen, maakte hij vrijdag niet bekend. Bakker en Herman waren niet beschikbaar voor een toelichting.

Bakker zegt in het persbericht trots te zijn dat hij 15 jaar met Herman heeft mogen samenwerken. ,,Ik heb me optimaal kunnen ontwikkelen en rijpen in vruchtbare grond. Nu ben ik klaar om mijn eigen verhaal te schrijven. Na het behalen van twee Michelinsterren, een 18/20 score in de Gault Millau en de titel Chef van het Jaar 2022 liggen mijn volgende uitdagingen in het ondernemerschap en het waarmaken van nieuwe ambities.”

Sergio Herman steekt de loftrompet over Bakker: ,,Met het diepste gevoel van respect, bewondering en waardering wens ik Syrco in alle oprechtheid niets dan het beste voor zijn toekomst. Om zo’n talent zoveel jaren vast te houden in deze snel veranderende wereld is uniek en bewonderenswaardig. We zijn er allemaal van overtuigd dat zijn culinaire pad succesvol zal zijn.”

Jeffrey Laarberg neemt de chef-schort over van Bakker. Laarberg werkte 11 jaar bij Inter Scaldes (drie Michelinsterren) in Kruiningen en daarna bij het Sergio Herman-restaurant Le Pristine (één Michelinster) in Antwerpen.