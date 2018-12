Chauffeurs hebben nog steeds hoge nood

TERNEUZEN - De actie was ludiek, maar het protest was bloedserieus. Met een luier om verbeeldde Erik van Britsom de hoge nood van chauffeurs op streekbussen: ze hebben nauwelijks tijd om te plassen. ,,Aan die werkdruk is niks veranderd."

Het was wel even schrikken toen hij op 5 januari de krant onder ogen kreeg. Daar zag de Terneuzense buschauffeur Erik van Britsom zichzelf prominent terug op de voorpagina, met een incontinentieluier over zijn broek. Net als de meeste van zijn collega's staakte hij de dag ervoor, om te protesteren tegen de hoge werkdruk. De buschauffeurs waren het zat dat zij tijdens hun diensten nauwelijks tijd hadden om hun blaas te legen. ‘Ik wil niet zeiken', was het motto, ‘maar fatsoenlijk kunnen plassen.’ Dat symboliseerde Van Britsom met zijn luier.

Gemengde gevoelens

Elf maanden later kijkt hij met gemengde gevoelens terug op de stakingsdag. ,,Ik heb heel veel reacties gekregen op die foto met de luier. De meeste waren positief. We staakten massaal die dag, in het hele land. Dat ging ook over een loonsverhoging, maar de werkdruk had de hoogste prioriteit. Door de opkomst was het een succesvolle staking, maar zonder het gewenste resultaat. We hebben wel een nieuwe cao met wat meer loon, maar aan de werkdruk is niks veranderd."

De plaspauze is nog steeds een probleem. ,,Ik zit soms vier uur achter elkaar op de bus zonder boterham of toilet. Als ik dan echt moet, ga ik natuurlijk gewoon. Dan moeten de mensen maar even wachten. Het geldt niet voor alle diensten. Hier in Terneuzen rijden de chauffeurs vaak pittige ritten. Daar speelt het probleem. In Goes hoor ik mijn collega's niet of nauwelijks klagen. "

Plaspauzes

Van Britsom heeft zijn hoop gevestigd op de nieuwe dienstregeling. Die had eigenlijk zondag moeten ingaan, maar door de problemen met de Stationsbrug in Middelburg wordt het drie maanden later. Wegens renovatie zou de brug een half jaar uit Zeeland verdwijnen, en dat had zijn invloed op de bustijden. Omdat de kankerverwekkende stof chroom-6 in oude verflagen werd gevonden, is de brug blijven liggen waar hij lag. Maar toen was de nieuwe dienstregeling al uitgesteld. ,,Ze zijn er nu mee bezig", zegt Van Britsom. ,,Door een andere planning kunnen ze het probleem van de plaspauzes hopelijk een beetje oplossen. Eerst maar eens zien, dan geloven."

Hij zit inmiddels 31 jaar op de bus. Nog steeds vindt hij het een prachtig beroep. ,,Ik ben een mensenmens, dus dan is dit het perfecte vak. Maar ik heb het met grote stappen slechter en slechter zien worden. Vroeger waren de bussen van de overheid, maar vijftien jaar geleden moesten ze zo nodig worden aanbesteed. Toen kwamen de vervoerders als Connexxion, Arriva en Veolia, vaak grote bedrijven uit het buitenland. Die komen niet voor je mooie blauwe ogen. Als er een tekort is op een lijn, schrappen ze hem."

Snot voor ogen