Chauffeur volgt navigatie: vrachtwagen zakt door houten brug

De wagen reed rond het middaguur door de Middelburgse wijk Reijershove en probeerde via de Beiaard, een fietspad, naar de Spinhuisweg te rijden. ,,Vermoedelijk lette hij even niet op‘’, zegt een woordvoerder van het transportbedrijf. De houten brug, bedoeld voor fietsers en voetgangers, was niet bestand tegen het gewicht van de vrachtwagen. De auto zakte door de brug en kon niet meer verder. ,,Een menselijke fout‘’, zegt de woordvoerder van het transportbedrijf. ,,Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen.‘’ Drie uur later werd de wagen weer op de weg gezet. Hoe groot de schade aan de brug is, is niet bekend.