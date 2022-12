Chaotische zondagavond door spekgladde wegen, meldkamer politie Zeeland enige tijd overbelast

Vlaanderen

Ook het verkeer in Vlaanderen had zondagavond last van ijzel. ,,In Oost-Vlaanderen hebben we al tientallen incidenten gezien, van slippartijen over voertuigen in de gracht tot botsingen”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum tegen HLN. ,,Als je vanavond niet op de baan moet, blijf dan binnen.” In het Oost-Vlaamse Aalter kwam rond 18.25 uur een vrouw van 54 jaar om het leven bij een ongeval.