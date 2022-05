Chaos na de moord op Pim Fortuyn, ook in Zeeland: ‘Als je LPF zegt, zeg je ruzie’

Op maandag 6 mei 2002, kort na zes uur, zit Lein Sturm thuis in Middelburg aan de eettafel. De voorzitter van Fortuynlijk Zeeland wordt gebeld door medebestuurslid Gérard Schimmelpennick. Dat hij maar even snel de tv moet aanzetten, want Pim Fortuyn is doodgeschoten. De populaire politicus zou de volgende dag naar Vlissingen komen voor een diner met Zeeuwse ondernemers. ,,Links van me lag het draaiboek voor die avond", weet Sturm nog goed. ,,Opengeslagen op de laatste bladzijde. Daar stond: annuleringsverzekering afgesloten.”

Drie minuten over zes

De herinnering van Hedwig Smits is niet minder treffend. Zij volgt in september van dat jaar Sturm op als voorzitter van de LPF Zeeland en wordt later het enige Statenlid van de partij. ,,Op 6 mei is mijn dochter jarig. Ze is om drie minuten over zes geboren. Ik wandelde met de hond op het strand bij de Banjaard. Mijn telefoon ging. Het was mijn dochter. Ik had haar 's ochtends al gefeliciteerd, dus ik zei nog: ‘Bel je nu nog eens precies op het moment dat je echt jarig bent?’ Ze antwoordde: ‘Nee, Pim Fortuyn is vermoord.’ Ik was toch wel in shock. Ik ben naar de auto gerend om naar de radio te luisteren."