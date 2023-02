Celstraffen geëist voor bankpasfraude in Vlissingen en Veere: ‘Hij probeert mij alles in de schoenen te schuiven’

Volgens het Openbaar Ministerie maakten beide mannen in juli vorig jaar oudere slachtoffers in Zeeland op een slinkse wijze geld afhandig. Hun werkwijze was steeds hetzelfde: zich telefonisch voordoen als bankmedewerker, afdwingen dat de bankpas moest worden opgehaald en de rekening plunderen. In Vlissingen en de gemeente Veere maakten ze zo ruim 8000 euro buit. De in Lokeren woonachtige K. werd later op camerabeelden herkend toen hij geld pinde.