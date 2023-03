Cel voor Middelburger die na stampei AZC-bewoner in hoofd stak

Ook moet hij een schadevergoeding van 10.725 euro betalen. Van dit bedrag is 10.000 euro smartengeld. Het vonnis was conform de eis. A. werd schuldig bevonden aan poging doodslag en een poging toebrengen zwaar lichamelijk letsel.

A. zorgde die dag bij winkelcentrum TREF in Middelburg voor de nodige overlast. Hij had genoeg drank op en viel enkele medebewoners van het AZC lastig. Er ontstond een handgemeen en daarbij werd een van de medebewoners door A. met een mes in zijn buik, borst en hoofd gestoken. Een tweede man die tussenbeide wilde komen kreeg eenvuistslag in het gezicht. Dat A. uit noodweer zou hebben gehandeld vond de rechtbank niet bewezen.