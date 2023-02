Cel en rijontzegging geëist voor veroorzaken ongeval waarbij 18-jarige vrouw overleed

Het was 1 april vorig jaar. M. had met de bedrijfswagen wat spullen weggebracht en reed terug naar het bedrijf waar hij werkte. Rijdend over de Kleverkerkseweg in Middelburg zag hij een snorfietster rijden. Hij nam de rotonde en sloeg rechtsaf de Siloweg in. En daar ging het gruwelijk mis. Want de achttienjarige snorfietser J. van de Gruiter uit Arnemuiden die hij kort daarvoor had gepasseerd reed op het fietspad vol in op de zijkant van zijn bakwagen en kwam later die dag te overlijden. M. had de jonge vrouw niet gezien. Of kón haar niet zien, vanwege de constructie van de cabine en een slechte rechter buitenspiegel. De cabine van de vrachtwagen was aan de achterzijde gesloten en M. kon door de rechterruit maar weinig zien. De buitenspiegel was – zoals bekend – defect en er was evenmin een dodehoekspiegel.