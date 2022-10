CDA-Kamerlid kaart oneerlijke concurrentie tussen ziekenhuizen in de grensstreek aan

Het Algemeen Ziekenhuis Zeno in Knokke schiet onder de duiven van het ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen. Het Goese Kamerlid Joba van den Berg wil dat de minister daar een stokje voor steekt.

De concurrentie tussen ziekenhuizen in Nederland en Vlaanderen is oneerlijk, vindt Van den Berg. In april heeft Zeno een informatiekrant verspreid in West-Zeeuws-Vlaanderen. ,,Klopt het dat Belgische zorgaanbieders in België geen reclame mogen maken?”, vraagt ze aan minister Ernst Kuipers (D66) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Als dat klopt, ligt het voor de hand dat een Zeeuws ziekenhuis dat ook niet mag. Het Kamerlid wil weten waarom Zeno dan wel in Nederland reclame mag maken.

Zonder verwijsbrief naar België

Van den Berg heeft ook twijfels over de kwaliteit van Zeno. ,,Klopt het dat ZorgSaam in Terneuzen een hoger niveau van zorg kan bieden dan het ziekenhuis in Knokke?” Volgens haar gaan veel inwoners van Knokke naar het ziekenhuis in Brugge, omdat Zeno geen topklinisch ziekenhuis is.

Doordat Nederlandse patiënten zonder verwijsbrief naar een Belgische specialist kunnen, wordt de tweedelijnszorg in Nederland uitgehold, vindt Van den Berg. Die buitenlandse zorg wordt ook nog eens betaald door Nederlandse zorgverzekeraars, met gevolgen voor de premies in Nederland. Ze wil dat huisartsen patiënten altijd doorverwijzen naar een specialist bij een Nederlands ziekenhuis. Mocht een bepaalde behandeling dichtbij niet mogelijk zijn, dan kan die Nederlandse specialist een verwijsbrief schrijven naar een specialist in België.

Van den Berg vraagt Kuipers ook of het klopt dat gemeenten een vergunning aan een Belgische zorgaanbieder niet kunnen weigeren.