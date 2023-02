CBR in Goes zet vol in op bestrijding voorzegfraude: scanners zien spiekvest en vervalste ID-bewijzen

Vergeet het spiekbriefje of de krabbels op je hand. Wie moeite heeft met het theorie-examen van het CBR, grijpt tegenwoordig naar hi tec oplossingen. Het CBR slaat terug met hypermoderne scanners. Ook in Goes is de beveiliging aangescherpt.