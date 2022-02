Caroline van der Plas op de bres voor Zeeuws-Vlaanderen: ‘De regio wordt keer op keer niet serieus genomen’

‘Mensen in Zeeuws-Vlaanderen worden al jaren op allerlei mogelijke manieren geschoffeerd’, twitterde Van der Plas afgelopen week verontwaardigd, toen duidelijk werd dat minister Mark Harbers geen kans ziet de Westerscheldetunnel eerder dan 2030 tolvrij te krijgen. Enkele uren later bleek ook nog dat dezelfde minister niet van plan is Terneuzen in ere te herstellen als locatie voor rijtesten. Het boegbeeld van de BoerBurgerBeweging ontplofte bijna. ‘Zeeuws-Vlaanderen 2 x op 1 dag de sjaak’, stuurde ze venijnig de wereld in.