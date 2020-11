Carbidschieten wordt het nieuwe vuurwerk deze jaarwisseling: ‘Wekelijks verkopen we 50 kg’

Hoofd IC bij Adrz: ‘Versoepe­len coronamaat­re­ge­len is groot risico’

17:51 GOES - Het kabinet neemt grote risico’s als het de coronamaatregelen deze week al versoepelt. Dat gaat ten koste van de volksgezondheid en de zorg, zegt Dirk Verbiest, medisch hoofd van de intensive care van ziekenhuis Adrz in Goes.