Campinggast tientallen meters meegesleurd op motorkap van 96-jarige dief in Nieuwvliet

De 96-jarige man was al een tijdje in beeld bij enkele bewoners van een camping in Nieuwvliet-Bad, omdat ze vermoedden dat hij spullen meenam die bij de chalets stonden.

De hoogbejaarde man stapte daarna zonder iets te zeggen in zijn auto en reed in volle vaart weg. Daardoor kwam de campingbewoner bovenop de motorkap van de auto terecht en wordt enkele tientallen meters meegesleurd.

In de auto van de verdachte worden twee gestolen ijzeren windmolentjes gevonden en in beslag genomen. Ook is zijn rijbewijs ingenomen. De politie bekijkt of de man nog fit genoeg is om te rijden. De man mocht na zijn verhoor weer naar huis. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.