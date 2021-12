Camile Schelstraete maakt op zijn 14e zijn eerste foto voor de krant en gaat 44 jaar later met pensioen

Camile Schelstraete werd geboren in het rampjaar 1953 en groeide op in Sluiskil-Oost als oudste van zes kinderen. ,,Sluiskil-Oost was een dorp op zich”, vertelt hij in zijn archiefkamer in Heikant, waar hij tegenwoordig woont. ,,Mijn moeder kon er na de oorlog een huisje krijgen. Er woonde een mix van mensen, de huisjes waren van de woonstichting of de fabrieken.”