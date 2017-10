Cafébazin vrijgelaten na inval waarbij ook 30 klanten in de boeien werden geslagen

De politie meldde na afloop dat 'diverse spullen, zoals wat hard- en softdrugs en een busje pepperspray' zijn meegenomen voor onderzoek. "Enkele klanten hadden inderdaad wat bij zich, maar ze (de eigenaresse, red.) is vrijgesproken van vervolging", aldus de dochter.



De eigenaresse van het café werd zaterdagavond aangehouden en overgebracht naar het politiecellencomplex in Torentijd. Na verhoor mocht ze zondagmiddag naar huis. "Ze is heel moe en wenst algehele rust'', laat de dochter weten. De politie bevestigt weliswaar dat de vrouw in vrijheid is gesteld, maar dat het onderzoek in de zaak nog loopt.