Cafébaas IJben moet Azimi betalen, maar hoeft niet weg: ‘Ik ga een feestje bouwen’

Beide Zeeuws-Vlamingen zaten twee maanden geleden in de Middelburgse rechtbank om het huurgeschil uit te vechten. Azimi had IJben voor de kantonrechter gesleept, omdat hij van mening was dat IJben hem nog duizenden euro’s verschuldigd was. ,,Mijn bloed kookt. Ik wil mentale rust’’, zei de Iraniër. Hij vertelde dat IJben het bloed onder zijn nagels vandaan haalde. IJben beweerde op zijn beurt dat hij recht had op niet een gekregen huur- en coronakorting. Azimi vroeg om ontbinding van het huurcontract.