Cabaretier Patrick Laureij: ‘Ik heb de juiste cadans gevonden’

Patrick Laureij groeide op in Rotterdam-Zuid, IJselmonde en besloot in 2006 mee te doen aan de Rotterdamse Talent Night. Met 4 minuten aan materiaal en wat geïmproviseerde grappen vond hij daar zijn ‘plekkie’ in de stand-up comedy. Inmiddels staat de cabaretier bekend om zijn laid back, bijna relaxte stijl. Tijdens zijn eerste momenten op het podium was dat compleet anders. ,,In mijn beginjaren zocht ik naar een natuurlijke manier van grappen maken”, vertelt Laureij in de podcast serie Back to you Jim! aan presentator Marcel Haug. ,,Blijkbaar ging ik me daardoor juist onnatuurlijk gedragen. In het begin raasde ik door mijn optredens heen. Ik had niet eens door dat ik vlug praatte. Daar ben ik nu blij om, want ik leerde wie ik niet was. Ik ben er doorheen gegaan, in de hoop dat het uiteindelijk allemaal op zijn plek zou vallen. Je moet niet al te hard zijn tegen jezelf in dit vak, maar wel eerlijk. Op die manier kon mijn eigen stijl ontstaan, degene die ik nu ben op het podium. Ik heb de juiste cadans gevonden.”