Buurtplek in Zonnemaire heet nu De Zompe

ZONNEMAIRE - De speelse plek in het midden van de Margrietstraat, Bernhardstraat en Julianastraat heeft zaterdagochtend een nieuwe naam gekregen. Inwoner Patrick Fokker bedacht de naam. ,,Eigenlijk is de naam uit gekheid ontstaan.”

Zo’n tien minuten voor aanvang van de onthulling zitten Brianne Murphy en Inge Gast van de dorpsraad Zonnemaire op de nieuwe picknicktafel te wachten op hun dorpsgenoten. Koffie, thee en ijsjes liggen klaar. Het is nog rustig. Het is afwachten of op hun oproep mensen afkomen. Daar komt de jonge Bram aan. Gekleed in een Oranje-shirtje, driftig steppend. ,,Hoi Ian”, begroet hij zijn leeftijd- en dorpsgenootje.

,,Wij bewoners gevraagd een naam voor deze buurtplek in te sturen. Daarop kwamen ongeveer tien inzendingen binnen”, vertelt Murphy. ,,Er zaten mooie tussen: Maireplekje, Stil Water en Zonnemeer bijvoorbeeld. Die zijn het niet geworden.” De winnaar is reeds op de hoogte en trekt zo samen met zijn zoontje Tygo (9) het doek van het naambordje af.”

Eerst neemt voorzitter Hans Brinkman nog het woord. Hij vertelt over het speeltuintje dat hier vroeger lag. Dat verhuisde naar het oude voetbalveld. ,,De dorpsraad had zes jaar geleden al plannen voor de huidige buurtplek met wadi, waar hemelwater in wordt opgeslagen bij buiig weer. Samen met verhuurder Zeeuwland en de gemeente is er een nieuwe groene omgeving gemaakt met zitplek. Volgens ons behoorlijk goed geslaagd. De naam buurtplek is wat saai en suf, vandaar een nieuwe.”

Modderig zootje

Patrick Fokker vindt zijn vondst De Zompe toepasselijk. ,,In het begin was het hier een modderige zootje. Zompig schoot mij gelijk te binnen toen ik op Facebook de oproep zag. Mijn zoontje komt van het spelen, als de wadi niet droog staat, met modderkleren thuis. Ik ben geboren en getogen in Zonnemaire. Toch bijzonder dat er hier nu een plekje is waarvan ik de naam heb bedacht.”