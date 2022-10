Buurthuizen in Terneuzen vaker open om mensen letterlijk en figuurlijk warmte te bieden

Politie waarschuwt voor malafide stroopwa­fel­ver­ko­per

De Zeeuwse politie waarschuwt voor een man die zich in de regio Reimerswaal voordoet als stroopwafel- of chocoladeverkoper voor de scouting. Hij zou met die smoes proberen binnen te komen bij met name ouderen en vervolgens geld, sieraden of sleutels meenemen.

6 oktober