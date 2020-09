Butskoppen nu in de Westerschelde gesignaleerd

ZNF-voorstel­ling Int/Ext: requiem van een verlaten huis

3 september MIDDELBURG - Een huis als hoofdpersoon. Het alternatieve programma van het Zeeland Nazomerfestival bewijst dat het mogelijk is met de productie Int/Ext, die sinds donderdag is te bezoeken. Daarin is geen enkele persoon zichtbaar. Toch is het een diepmenselijke voorstelling.