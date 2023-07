Busje rijdt tegen boom en vliegt in brand in Vlissingen

Peuken zorgen voor ergernis aan de kust: ‘Het strand is één grote asbak’

Een rookverbod op Zeeuwse stranden? Het pleidooi van columnist Oscar Garschagen in de PZC levert een stortvloed aan reacties op. Ook al is het geen strandweer, aan de kust vinden ze er ook wat van. Monique uit Goes heeft vrijdagmiddag in tien minuten tijd al dertig sigarettenpeuken opgeraapt op het Badstrand van Vlissingen. ,,Het is bizar. Het strand is één grote asbak.”