Busje knalt door ongeval tegen paal, bestuurder aangehouden

Bart (43) stak vriend neer in Terneuzen: ‘Ik was helemaal van het padje’

Dikke vrienden waren ze, die twee Terneuzenaren. Maar op een avond in maart ging het tussen Bart V. (43) en een bewoner van de Larixstraat in Terneuzen plotseling helemaal mis. ,,Ik was helemaal van het padje.’’