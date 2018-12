Buro111 in Zierikzee failliet door aanval van internetcriminelen, directeur uit Etten-Leur hoopt op doorstart

ZIERIKZEE - Buro111 in Zierikzee is failliet. Niet omdat het communicatiebureau niet lekker draaide, maar om een bijzondere reden: internetcriminelen maakten het werk bij het bedrijf onmogelijk. Directeur Hans Beljaars uit Etten-Leur hoopt op een doorstart.

De problemen ontstonden een jaar geleden, vertelt directeur Beljaars. ,,We merkten aan onze software dat we bezoek hadden van hackers. Die hadden onze bestanden versleuteld, waardoor we er niet meer bij konden.” Het ging om álles wat het een hedendaags bedrijf in staat stelt om te werken, geeft Beljaars aan. ,,Administratie, klantgegevens, al onze producties. We konden nergens meer bij, en hadden dus niks meer in handen.”

Contact

Beljaars deed aangifte bij de politie, schakelde experts in, en kwam ook zelf in actie. Daarbij nam hij een opvallend besluit: hij nam contact op met de hackers. ,,We kregen een mailadres, en zo heb ik contact gezocht. Ze wilden geld, zo bleek.” Beljaars onderhandelde, en kwam uiteindelijk overeen om - in bitcoins - een bedrag over te maken. ,,Ik weet het: dat wordt overal ontraden. Maar stel je mijn situatie voor. Ik voelde mijn bedrijf wegglippen, ik vond dat ik alles moest proberen.”

Bovendien had Beljaars reden om te denken dat de boel zo in orde zou komen. ,,Ik heb contact gehad met andere bedrijven die dit was overkomen. In veel gevallen hielp het om te betalen. Dat is ook wel logisch, want dat is nu juist het verdienmodel van die lui. Als ze nergens op in zouden gaan, betaalt er straks niemand meer.”

Keihard

Quote Dit is keiharde, georgani­seer­de criminali­teit. Die ben je niet zomaar te slim af Hans Beljaars, Directeur Buro111 Bij Buro111 gebeurde echter niks. Desondanks deden Beljaars en zijn vijf medewerkers er alles aan om de boel te redden. ,,We hebben een jaar lang keihard gewerkt, maar het was niet genoeg. We hebben te lang geen dingen kunnen doen die geld opleveren.” Het vreet aan hem, geeft de directeur aan. ,,Ik heb me wekenlang afgevraagd wat ik anders had kunnen doen. Maar ik weet nu: als je aan de beurt bent, heb je gewoon een probleem. Dit wordt niet gedaan door een jongetje op een zolderkamer. Dit is keiharde, georganiseerde criminaliteit. Die ben je niet zomaar te slim af.”