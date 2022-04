Burgemeester Van Merrienboer: Zeeuws-Vlaanderen moet groeien, wat de provincie ook zegt

Van Merrienboer stond dinsdagavond op het podium van Porgy en Bess in Terneuzen om feitelijk zijn maidenspeech te geven, ook al is hij al bijna een jaar in functie.

Dik twee jaar geleden stond zijn voorganger Jan Lonink op dezelfde plek en mishaagde de provinciebestuurders door te stellen dat Terneuzen geen stikstof- maar een provincieprobleem had. Van Merrienboer kaartte hetzelfde probleem aan. Het veel te strakke regime van de provincie dat Zeeuws-Vlaanderen remt in de groei. Alleen vond Van Merrienboer niet de provincie het probleem, Zeeland maakt er zelf een probleem van. ,,Wij hebben geaccepteerd dat de provincie over het aantal te bouwen huizen gaat (het zogenaamde woningcontingent red.). Toen ik gedeputeerde was in Brabant, heb ik het contingent in het museum opgeborgen. De provincie gaat over de omgevingskwaliteit; of er wel of niet een weiland wordt opgeofferd voor woningbouw. Kennelijk vinden ze het ook hun functie te bepalen hoeveel huizen er nodig zijn.”