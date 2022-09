Burgemeester Jan-Frans Mulder gaat met pensioen, ‘Hulst was voor mij echt de hoofdprijs’

Heeft u hoge nood? Een netwerk van toiletten moet in Terneuzen uw ongemakke­lij­ke gevoel gaan wegnemen

Stel, je bent op pad en moet plassen. Maar je kunt nergens terecht. Geen openbaar toilet in de buurt, geen restaurant of café waar je even mag... Daar moet in de gemeente Terneuzen verandering in komen met een netwerk van toiletten.

23 september