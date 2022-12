Burgemeester Ilona Jense van Hulst: frisse wind op hoge hakken

De verhuiswagen heeft gisteren alles naar Sint Jansteen gebracht en het is nog even struikelen over de dozen, maar het gezin Jense is eindelijk weer herenigd. Ze kunnen samen Kerstmis vieren in het nieuwe huis, het nieuwe dorp, de nieuwe provincie. Ilona (‘noem me vooral ook gewoon zo’) woonde de afgelopen maanden in haar uppie in een chalet op camping De Vogel in Hengstdijk. Haar man Gert-Jan en drie zoons (15, 12 en 10) bleven, tot het huis in Sint Jansteen beschikbaar was, achter in het Zuid-Hollandse Pijnacker. Ilona was de kwartiermaker; in haar kersverse ambt en ook voor haar gezin.